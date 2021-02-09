'Ebu Hanzala'ya 12 yıl 6 ay hapis cezası

IŞİD'in sözde 'üst düzey yöneticisi' olduğu belirtilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı.

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayancuk SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bayancuk savunmasında, silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını öne sürerek, "Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Bayancuk'u 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle cezasını 15 yıla çıkardı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.