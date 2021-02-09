Selvi: İttifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Bugünkü kritik toplantı' başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti ve MHP tarafından yönetilecek ikinci reform çalışmasını Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası üzerindeki değişikliklerin oluşturduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutabakatından sonra iki partinin kurmaylarının bir araya gelip ortak bir metin üzerinde çalışacaklarını belirten Selvi, şu bilgileri verdi:
- "MHP’nin, dar bölgeye, bölge partilerine yaraması nedeniyle soğuk baktığı söyleniyor. AK Parti de o konuda ısrarlı değil. O nedenle daraltılmış bölge üzerinde durulabilir ya da nispi temsil sistemi devam eder.
- Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye indirilmesi planlanıyor. İbre yüzde 7’ye daha yakın duruyor. İttifakla seçim barajı sıfırlanıyor. Ama yeni düzenlemede ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor."
Selvi, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası reform sürecinin yol haritasının netleşmiş olacağını söyledi.
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