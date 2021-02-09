Selvi: İttifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye indirilmesinin planlandığını söyledi. Selvi, "İbre yüzde 7’ye daha yakın duruyor. İttifakla seçim barajı sıfırlanıyor. Ama yeni düzenlemede ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10’da kalması ya da yüzde 12 olması düşünülüyor" dedi.