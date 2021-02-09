Türkiye yeni sondaj gemisi alıyor

Türkiye; Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisini alıyor. Norveç'ten gelecek gemi için ön anlaşma yapıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), yeni sondaj gemisini Norveç’ten satın aldığı belirtiliyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre gemi için anlaşma imzalandığı, kısa süre içinde teslim alınacağı ifade ediliyor.

Geminin, teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma alınacağı kaydediliyor. Derin denizde yapılacak sondaj için bazı düzenlemeler gündeme gelecek.

Teknolojik donanım yerleştirilecek. Gemiye, satın alma ve dizayn için toplam 100 milyon dolar düzeyinde bir harcama yapılacağı konuşuluyor.