Karaciğer ve meme kanserine karşı 'arı zehri': Hücrelerin büyümesini durduruyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, arıların zehrinin meme ile karaciğer kanseri hücrelerinin büyümesini durdurduğunu belirtti. Kolaylı, "Arı zehri gelecekte belki de kanser ilacı olabilir" dedi.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı görevlisi Dr. Selcen Çelik Uzuner, arı zehrinin hangi amaçlarla kullanabileceğini araştırdı.

Prof. Dr. Kolaylı, - arı zehrinin, kanser hücrelerinin büyümesini anlamlı derecede durdurarak, hücre ölümüne sürüklediğini gördüklerini belirtti.

Kanser hastalarını heyecanlandıracak çalışmalar bilgi veren Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, “Arı zehrinin kanser hücrelerinin büyümesini anlamlı derecede durdurarak ‘apoptozis’e yani hücre ölümüne sürüklediğini gördük” dedi.

Alternatif tedavi yöntemi olarak kabul edilen ‘apiterapi’de kullanılan arı zehrinin 1 gram altından bile değerli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kolaylı, arı zehrinin tıbbi açıdan önemli bir potansiyeli olduğunu aktardı. Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, “Çalışmayı, 2 kanser hücresi üzerinde yaptık ve metastatik meme kanseri ve karaciğer kanseri çalıştık. Metastatik meme kanserinde arı zehrinin çok daha etkili olduğunu gördük” diye konuştu.

‘Belki de kanser ilacı olabilir’

Arı zehri karışımında önemli proteinler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kolaylı, yaptıkları çalışmanın arı zehrinin faydalarını anlamada bir başlangıç adımı olduğunu anlattı.

“Dünyada da arı zehri konusunda çalışmalar hızlanmış durumda ve onlar da çalışmalarımızı destekliyor. Gelecekte arı zehri önemli bir potansiyel, apiterapik ajan. Belki de kanser ilacı olabilir. Ama bu çalışmalar henüz emekleme aşamasında” şeklinde konuştu.

'Arıcılar arı zehrini saklasın'

Kolaylı son yıllarda arı zehrinin kullanım alanlarının da çeşitlendiğini ifade etti:

“Arı zehri çok değerli bir doğal ürün. Eğer alerjiniz yoksa bırakın arılar sizi soksun. Arı zehrinin ağrı kesici krem, güzellik kremleri, botoks gibi giderek yaygınlaşan bir kullanım alanı var. Arıcılar, arı zehrini toplayıp eksi 20 derecede kurutup saklasınlar. Gelecekte arı zehrine daha çok ilgi olacak.”