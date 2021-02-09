Prof. Dr. Ayşe Buğra: Memlekete yazık oluyor

Prof. Dr. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara yöneltilen tepkileri değerlendirdi. Buğra, "Devamlı kavga ederek, kurumlara saldırarak devam edemeyiz diye düşünüyorum. Memlekete yazık oluyor. Benim beklentim huzur ve adalet" dedi.

Prof. Dr. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarla ilgili olarak FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili olarak kullandığı "Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor" ifadesini değerlendiren Prof. Dr. Buğra, "Provokasyon çok ağır bir ifade. Söz konusu olan insanları tanımamayı, o öğrencileri tanımamayı gösteriyor. Boğaziçi öğrencisi çok akıllı, çalışkan, gayret etmiş, ne yaptığını bilerek oraya gelmiş ve üniversitesini çok önemseyen bir öğrenci" dedi.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre Buğra, şöyle devam etti: