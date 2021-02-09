Ankara Üniversitesi, 'Dünya Yunanca Günü' etkinliğini iptal etti

Ankara, İstanbul ve Trakya Üniversiteleri tarafından düzenlenmesi planlanan ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliğinin gelen tepkilerin ardından iptal edildiği açıklandı.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığından Duyuru pic.twitter.com/uGbajVWOjW— Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) February 9, 2021
Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan Dünya Yunanca Günü etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir.”
Ankara Üniversitesi, ev sahipliğinde yapılacak etkinliği şöyle duyurmuştu:
“Üniversitemiz ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle, Yunanistan Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla 09 Şubat 2021 Salı günü saat:14.00’de internet ortamında ‘Dünya Yunanca Günü’ etkinliği gerçekleştirilecektir.”
Etkinlik kapsamında Yunan şair Yorgos Seferis'in eserleri üzerinden sunumlar gerçekleştirilecekti. Ancak bazı haber siteleri ve sosyal medya hesapları, etkinliği eleştirdi.
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