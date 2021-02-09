Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti: İddialı hedeflerimiz var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nı takip etmeye çağırdı.
Sevgili Gençler,— Mustafa Varank (@varank) February 9, 2021
Ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır?
Bu akşam saat 19:00’da Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıtacağı Milli Uzay Programında iddialı hedeflerimiz var. 🚀
Mutlaka takip edin... 🔭 pic.twitter.com/2lEEglEg7N
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu programda iddialı hedeflerin yer aldığını belirterek, şunları söyledi:
"Sevgili gençler, ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır? Bu akşam saat 19.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin."
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