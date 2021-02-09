Bakan Varank gençleri 'Milli Uzay Programı'nı takip etmeye davet etti: İddialı hedeflerimiz var

Sevgili Gençler,



Ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır?



Bu akşam saat 19:00’da Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıtacağı Milli Uzay Programında iddialı hedeflerimiz var. 🚀



Mutlaka takip edin... 🔭 pic.twitter.com/2lEEglEg7N