Trakya Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

NTV'nin haberine göre üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada ''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır'' denildi.

Kılıç, 'Biz eylem falan yapmayız. Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim' ifadelerini kullanmış, tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak ''Öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır'' demişti.