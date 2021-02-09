Prof. Dr. Melih Bulu'dan Boğaziçi'ne Uzay Enstitüsü önerisi

Boğaziçi Üniversitesi’nin uzay çalışmalarının merkezinde olmasını çok isterim ODTÜ, İTÜ ve Sabancı gibi. Disiplinlerarası çalışma kültürümüzle Türkiye’nin bugün açıklanan uzay hedeflerine ulaşılmasında önemli katkı sağlayabiliriz. Boğaziçi Uzay Enstitüsü’nü kurmaya ne dersiniz? pic.twitter.com/m0qlpccOTH