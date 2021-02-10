Türkiye'de koronavirüsten 95 can kaybı, 8 bin 642 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 95 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 93'e yükseldi.

Bugün toplam 135 bin 867 test yapılırken, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837 oldu.