Nagehan Alçı: Ben müstakbel ilk Turkonota Cacahanım demeyi teklif ediyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, uzaya gidecek astronot için Türkçe isim önerisi olarak 'Cacahanım'ı önerdi. Alçı, "Bilmem Sayın Bahçeli bu önerime nasıl bakar?" diye sordu.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Cacabey değil, Cacahanım olmaz mı?' başlığıyla yayımlanan yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzaya gidecek astronot için Türkçe isim olarak 'Cacabey'i önerdiğini hatırlattı.

"Selçuklular döneminde Kırşehir emiri olan zatmış Cibril Bin Cacabey. 1200’lerde astronomi ile ilgilenmiş, bir rasathane kurdurmuş" diyen Alçı, şöyle devam etti: