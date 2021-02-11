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    İBB Meclisi'nde 'tetikçi müfettiş' tartışması

    © Fotoğraf : İBB
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait sosyal konutların, gecekonduların tasfiye edilip hak sahiplerine dağıtılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yetki verilmesi kararının oylaması sırasında 'tetikçi müfettiş' tartışması yaşandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının ikinci bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şubat ayı oturumlarının ilk bileşiminde veto ettiği, içinde tahsis kararları da bulunan 8 karardan 4'ü gündeme alınarak yeniden görüşüldü. Veto edilen İBB'ye ait sosyal konutların, gecekonduların tasfiyesi ve deprem riskine karşı; ihtiyaç ve hak sahiplerine kiralanıp satılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmemesi kararında, çoğunluktaki AK Parti - MHP grubu ısrar etti.

    'Konutlar kimlere tahsis edilecek?'

    Oylama sırasında tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, İmamoğlu'na sosyal konutların tahsisi için yetki verilmesi teklifinin 4. kez meclis gündemine geldiğine dikkat çekerek, “Bir yıldır, konutların kimlere verileceği belli değil gerekçesiyle reddediliyor. Bu karar geçmediği için gecekonduların tasfiye işlemleri duruyor. Mevcut boş olan konutlar tahsis edilmediğinden atıl kalıyor, çürümeye terk ediliyor. Konutlar sitelerde olduğu için aidatları ve ortak giderleri belediyeye yük oluyor. Deprem sonrası yıkılma riski olan binalarda vatandaşlarımız yaşamaya devam ediyor. Bu konu siyaset güdülecek bir konu değil” dedi.

    'Konutların kimlere tahsis edileceğine ilişkin belgeleri bir yıldır göndermediler'

    Hukuk Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Muhammet Kaynar da meclisin yetkisinin başkana devredilemeyeceğini söyleyerek, “Meclisin denetim yetkisi var. Konutların kimlere tahsis edileceğine ilişkin belgeleri bir yıldır göndermediler” dedi.

    'Muhammet Bey, doğmamış çocuğa don biçiyor'

    Filiz Öztürk Çelik de meclis kararı olmadan tahsis edilecek kişilerin listesinin verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Muhammet Bey, doğmamış çocuğa don biçiyor. Bu açıkça bir engellemedir dedi.

    'Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş'

    CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, belediye meclisinin denetim yetkisinin olduğunu, soru önergesi vererek bilgi alınabileceğini söyledi. Sosyal konutların kimlere tahsis edilebileceğinin yasalarla belirlendiğini vurgulayan Balyalı, şu ifadeleri kullandı:

    • "Dar gelirli olacaksınız, en az 1 sene boyunca o şehirde ikamet edeceksiniz gibi şartlar var. Mevzuata aykırı tahsis edilirse soruşturma açılır zaten. İsimleri neden istiyorsunuz? Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. AK Parti yönetimindeyken mevzuata uygun davranılmamış, hak etmeyen kişilere çok sayıda sosyal konut tahsis edilmiş.
    • İBB Teftiş Kurulu'nun sınırlı bir incelemesi oldu. Yaklaşık 50 tane konutun hiçbir şekilde usule uygun olmadan bir takım kişilere verildiği raporla sabit bir şekilde ortaya konulmuş.  Tahsislerin iptaline ilişkin yazı yazılmış savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Raporu okuyunca hayretler içerisinde kaldım.
    • İstanbul’da ikamet bile etmeyen çok sayıda kişiye  haksız ve usulsüz biçimde İstanbul halkının vergileri ile yapılan konutlar tahsis edilmiş. Ama merak etmesinler biz onlar gibi davranmayacağız. Geçmiş dönemlerde yapılan haksızlıkların ve usulsüzlüklerin bu dönemde olmayacağı konusunda kendine teminat veriyoruz."

    'Uydurup, uydurup yazıyorlar, prim verildiğini biliyoruz müfettişlere'

    AK Partili Kaynar da tepki çeken bir çıkışta bulundu ve İBB Teftiş Kurulu müfettişlerinin “tetikçi” olduğunu söyleyerek “Uydurup, uydurup yazıyorlar, prim verildiğini biliyoruz müfettişlere” iddiasında bulundu.

    'Kimse devletin -memuruna tetikçi diyemez'

    Balyalı da Kaynar'a çok sert tepki göstererek “Muhammet bey hakaret etmedik hiç kimseyi bırakmadı. Devletin memurlarına, bürokratlarına, müfettişlerine tetikçi demek Muhammet beyin hakkı da değildir, haddine de değildir. Terbiyesini takınacak. Bizi, belediye başkanını siyasi olarak eleştirin ama bu devletin memurlarına tetikçi diyemezsiniz” dedi.

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Tartışma, Tetikçi, Müfettiş, Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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