Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunuldu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre dilekçede "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi.

Dilekçede, 'usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi' talep edildi.