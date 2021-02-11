Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında muhtelif anlaşmaların imza töreninde konuştu.
Salgınla mücadelede Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den 15.5 milyon değerinde sağlık malzemesi ve gıda yardımı sağladıklarının altını çizen Oktay, bugüne kadar 40 bin doz Kovid-19 aşısı temin ettiklerini hatırlattı.
Oktay, "Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz" dedi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile muhtelif anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/YFIhoorh9J— AA Canlı (@AACanli) February 11, 2021
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