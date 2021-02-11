Özgecan Aslan ölümünün altıncı yılında anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste öldürülen Çağ Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı.

Anne Songül Aslan, baba Mehmet Aslan ve akrabaları başta olmak üzere birçok Mersinli, Özgecan'ın Mersin Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki mezarına gelerek Aslan’ı andı.

‘Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil’

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün bir 6 yıl geçirdiklerini söyledi.

Aslan, “Psikiyatri ve psikolog destekleriyle ayaktayız. Özgemi 6 yıldır unutmayan, kabri başında gelip dualarını esirgemeyen, ‘amin' diyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Memleketimiz ve bütün dünya kadına gösterilen şiddetle maalesef çok uzun yıllardır mücadeleyle geçiyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir'. Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, kızlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah, annelerine, babalarına, sevdiklerine sabır versin” dedi.

‘Özgem bunu hak etmedi, kadına şiddet son bulsun’

Anne Songül Aslan ise gözyaşları içinde çok üzgün olduklarının altını çizerek, “Unutamıyoruz. Hep acılıyız. Özgem bunu hak etmedi. Bütün kadınlarımıza Allah yardım etsin. Kadına şiddet son bulsun. Özgemin hiçbir suçu, günahı yoktu. Saf, masum kızım evine geliyordu sadece. Kadın şiddeti son bulsun” diye konuştu.