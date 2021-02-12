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    TBMM Genel Kurulu

    AK Parti'nin çalışmalarında sona yaklaşıldı: Taslakta seçim barajı yüzde 7

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102121043795021-ak-partinin-calismalarinda-sona-yaklasildi-taslakta-secim-baraji-yuzde-7/

    AK Parti’nin seçim ve siyasi partiler yasalarında yaptığı çalışmada son noktaya gelindi. Seçim barajının yüzde 7 olarak önerilmesi kesinleşti. Sonradan kurulan parti gruplarına, Meclis yönetiminde ve komisyonlarda görev verilmeyecek. Grup kurmak, seçime katılma şartı olmaktan çıkarılacak.

    Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre AK Parti, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'ye götüreceği seçim ve siyasi partiler kanunlarındaki değişikliklerin çerçevesini netleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerileri dikkate alınarak hazırlanan taslak metin yakında MHP’ye götürülecek, görüşmelerden sonra son halini alacak.

    Daha önce seçenekli olan birçok başlık, son toplantıda netleştirildi. Çalışmanın başlıkları şöyle:

    - Teklife seçim barajının yüzde 7 olarak konulması kesinleşti. İttifak içi partilere ayrıca baraj getirilmesi önerisinden vazgeçildi. MHP’nin yüzde 7 barajına sıcak baktığı yorumları yapıldı.

    - Çalışmada dar ya da daraltılmış bölge önerileri de ele alındı. Simülasyon yapıldı ve özellikle büyükşehirlerdeki seçim çevrelerinin daraltılması, her seçim bölgesinde en fazla 5-7 milletvekili olmasının önerilmesine karar verildi.

    - Seçimlerden sonra partilerden istifa edenlerin kurduğu parti gruplarının, seçimlere katılma şartlarından biri olmasından vazgeçiliyor. Yani 20 milletvekiline sahip olmak, seçime katılma şartlarından biri olmayacak.

    Sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor

    - Ayrıca sonradan kurulan partilere ilişkin sınırlamalar getiriliyor. Bu partilerin TBMM’nin yönetiminde, komisyonlarında ve diğer görevlerinde otomatik olarak görev almasının önü kapatılacak. TBMM Başkanvekili, idare amiri, katip üye ve komisyon üye sayıları, partilerin seçimden hemen sonraki milletvekili sayısına göre belirlenecek. Milletvekili sayısı değişse bile bu dağılım değişmeyecek.

    Muhtarlığa ayrı seçim

    - Muhtarlık seçiminin, yerel seçimlerden 6 ay önce ya da sonra yapılması önerilecek. İlk seçimde hak kaybının doğmaması için bu düzenlemenin geçerli olmasından önce seçilen muhtarlar tek sefer, 5 yıl değil 5.5 yıl görev yapacak. Süreleri kısalmayacak, uzatılacak. Buna ilişkin düzenleme için anayasa değişikliği ve muhalefet desteği gerekecek.

    Hazine yardımı zorlaşıyor

    - Siyasi partilerin Hazine yardımından yararlanması zorlaştırılacak. Hazine yardımı için bazı kriterler konulacak. Bu kriterlere uymadığı öne sürülen partilerin Hazine yardımı kesilecek. AK Parti ve MHP’de, HDP’ye verilen Hazine yardımıyla ilgili çeşitli görüşler dile getiriliyor.

    Seçim Kurulu başkanları

    - Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) ilgilendiren önemli bir değişiklik de il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıklarında yapılacak. Bu görevi, illerin en kıdemli hâkimi üstleniyor. Buna son veren bir düzenleme yapılacak. İl seçim kurullarının başkanlarını YSK seçecek.

    Etiketler:
    Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, MHP, Seçim barajı, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim, AK Parti
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