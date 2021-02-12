Sarıkaya: Mayıs sonunda tüm kesimlerin en azından aşının iki kolundan birine kavuşması sağlanmış olacak

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, koronavirüs aşısı konusunda Sinovac ve BioNTech ile gerçekleştirilen görüşmelere dair ayrıntıları aktardı. Sarıkaya, "Plan işlerse mayıs sonunda tüm kesimlerin en azından aşının iki kolundan birine kavuşması sağlanmış olacak" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Her uçağa 2 milyon doz, mayıs ortasında herkes aşılanır' başlığıyla yayımlanan yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de başlayan aşılama çalışmalarını değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin ile yapılan yeni anlaşma gereği 50 milyon doz daha aşının geleceğini açıkladığını, ancak bunun ne kadar sürede geleceğine ilişkin bir veri sunmadığını belirten Sarıkaya, "Bunu daha önce gelecek olan 50 milyona ilişkin takvimin Çin yönetiminin tutumu dolayısıyla gerçekleşmemiş olmasına bağlamıştım. Konunun ilgili tarafları ile dün sohbet ederken anladım ki durum bu kez farklıymış" diye yazdı.

Sarıkaya, ilk yapılan anlaşmada 50 milyon dozun mart sonuna kadar gelmesi şartının bulunduğunu, ancak bunun için Çin yönetiminin de her bir ihracatta izninin alınması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"İlk yapılan anlaşmada 50 milyon dozun mart sonuna kadar gelmesi şartı vardı; ancak bunun için Çin yönetiminin de her bir ihracatta izninin alınması gerekiyordu. Yani aşılar depoda hazır olmasına karşın Çin yönetiminin verdiği izin miktarında aşılar Türkiye’ye yollanabiliyordu."

'İzin şartı kalktı'

Son yapılan görüşmelerde bu durumun ele alındığını aktaran Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Sinovac ile yapılan görüşmelerde Çin hükümetinin bundan böyle iznine tabi olmaksızın alınmak üzere artı 50 milyon doz daha talepte bulunulmuş. Daha önce yapılan 50 milyon doz anlaşması kapsamında bugüne kadar gelen 15 milyonun geri kalan 35 milyon dozu için de bu şartın geçerli olması istenmiş.

anlaşması kapsamında bugüne kadar gelen 15 milyonun geri kalan 35 milyon dozu için de bu şartın geçerli olması istenmiş. Yapılan müzakereler sonucunda Çin hükümetinin iznine tabi olmaksızın 1 Mart tarihinden itibaren aşıların Türkiye’ye yollanması şartıyla sözleşme imzalanmış."

'THY yolcu uçaklarıyla 2 milyon doz'

Sarıkaya, aşılar Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı ile taşındığı için her bir uçuşa 2 milyon doz yüklenmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Bununla birlikte daha önce yerli üç ilaç şirketi, Sinovac ile vardıkları aşılama gereği anlaşma aşıları Türkiye’de şişelemede bulunmak üzere anlaşmıştı" ifadesini kullanan Sarıkaya, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda eğer şişelenmiş halde gelirse 2 milyon, Türkiye’de şişelenmek üzere biyolojik kazanlar içinde yollanırsa da 6 milyon dozun her bir uçakla getirilmesi planlanmış.

'Böylece uçak sayısına göre aşının geliş sistemi izne gerek duymaksızın otomatiğe bağlanmış.' Her hafta 6-8 milyon arası gelmesi ve bunların da 14 gün süreyle denetime tabi olması gerekli olduğu için, beklenti mayıs ortasına kadar 100 milyon dozun tamamı yapılabilir halde elde bulunuyor olacak."

'BioNTech'le gece yarısı mutabakat'

Sarıkaya, BioNTech aşısıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bakan Koca’nın da önceki gün vurguladığı gibi BioNTech ile gece yarısına kadar Prof. Dr. Uğur Şahin ile yapılan müzakereler sonucu mRNA aşılarından alınması konusunda anlaşmaya imza konulmuş. Bu kapsamda bu ay sonuna kadar 500-700 bin doz, mart sonuna kadar da toplamda 5 milyon doza ulaşılacak. İlave olarak da 30 milyon doza kadar alım yapılabilecek."

Nisan ayı sonuna kadar kritik durumda olan herkesin aşıyla kavuşmasının hedeflendiğini belirten Sarıkaya, "Öncelik de öğretmenler, toplu taşım araçlarının şoförleri, yoğun şekilde kalabalık kesimlerle muhatap olan iş kolları gibi kesimler öncelikli olmak üzere yine yaş gruplarına göre aşılama takvimi çalışacak" dedi. Sarıkaya, yazısını şöyle noktaladı: