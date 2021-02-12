AK Partili Özkan: Yeni anayasa süreci 4 aşamadan oluşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni anayasayla ilgili sürecin 4 aşamadan oluşacağını söyledi. "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" diyen Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuşmasından alıntı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa yapılmasıyla ilgili açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine ve değişikliklerin hangi kapsamda olacağına çevrildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sürecin 4 aşamadan oluşacağını açıkladı. Özkan, "Hedefimiz 2 yıllık süre zarfında anayasayı belli bir bütünlük içerisinde temellendirip hayata geçirmek. 4 aşamalı süreç başlamış vaziyette" ifadesini kullandı.

"İnisiyatif bir irade ortaya çıktıktan sonra, öncelikle Bilim Kurulu kurulacak. Ardından siyasi olarak AK Parti ve Cumhur İttifakı hukukçu kurmayları bu çalışmanın içeriğiyle bir araya gelecek" diyen Özkan, "Taslak metin kamuoyuna ve diğer siyasi partilere teklif edilecek. Son olarak parlamento süreci işletilecek” bilgisini verdi.

Özkan, nefret suçlarına cezai düzenleme için çalışacaklarını da açıkladı. Özkan, yeni anayasayla ilgili olarak şunları kaydetti: