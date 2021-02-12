Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bazı araziler 10 yıllığına kiraya verilecek

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki yaklaşık 74 bin metrekare büyüklüğündeki birinci derece doğal ve tarihi SİT alan otopark, rekreasyon ve tarım alanı olarak metrekaresi 1.5 liradan kiraya verilecek. Konuyla ilgili Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ Genel Müdürü ve Tarım Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) bazı alanlar 10 yıllığına kiraya veriliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Resmi Gazete’deki ilana göre 2 bin 618 metrekare açık ve 63 metrekare kapalı alan otopark, 2 bin 98 metrekare kapalı ve 33 bin 284 metrekare açık alan rekreasyon, 33 bin 539 metrekare açık ve 1939 metrekare kapalı alan da tarımsal üretim için kiraya verilecek.

Tahmini aylık bedel; otopark için 8 bin 200 TL, rekreasyon için 59 bin 500 TL, tarımsal üretim için 22 bin 500 TL olarak belirlendi. İhaleler 22 Şubat’ta yapılacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği’nin 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı statüsündeki 74 dönüm arazi, otopark, rekreasyon ve tarım üretim alanı olarak kiralama ile talan ediliyor. Yenimahalle ve Etimesgut’taki AOÇ arazisinde bulunan, alanının metrekaresi ortalama 1.5 lira bedelle aylık kiraya verilecek" ifadelerini kullandı.

‘AOÇ müdürü, Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapıyor’

“AOÇ Genel Müdürü ve Tarım Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız” diyen Candan, “Bu alan Ankapark’ın yanındaki tarımsal bir alandır. Kaçak Saray’ın karşısındaki ada parsel otopark alanı ve Kaçak Saray yakınındaki parsel ise, rekreasyon alanı olarak belirlenmiş. Toplam 74 bin metrekare olan bu alanın aylık metrekaresinin 1.5 liradan kiraya verilmesi kabul edilemez. Atatürk Orman Çiftliği Kaçak Saray’ın otoparkı değildir. AOÇ müdürü, Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapıyor, suç işliyor” diye konuştu.