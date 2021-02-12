Boğaziçi protestolarıyla ilgili olarak tutuklanan Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu iddiasıyla evine yapılan baskında gözaltına alınan ve ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik tutuklanan Beyza Buldağ serbest bırakıldı. Haberi Buldağ'ın avukatı Yelda Koçak sosyal medya hesabından duyurdu.
#BeyzaBuldağ serbest! Evet evet doğru.— yelda koçak (@Yelda_Kocak) February 12, 2021
Hoşgeldin Beyzacım
Twitter'deki @Diriliyoruz1 hesabının sahibi olması iddiasıyla 'Suç işlemeye tahrik' suçundan tutuklanan Muhammed Ünal da serbest bırakıldı.
Arkadaşımız Muhammed serbest!— Boğaziçi Dayanışması #11 (@boundayanisma) February 12, 2021
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