Boğaziçi protestolarıyla ilgili olarak tutuklanan Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal serbest bırakıldı

'Boğaziçi dayanışma' gruplarını yönettiği iddiasıyla ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik’ten tutuklanan Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Muhammed Ünal serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili WhatsApp grubu kurduğu iddiasıyla evine yapılan baskında gözaltına alınan ve ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik tutuklanan Beyza Buldağ serbest bırakıldı. Haberi Buldağ'ın avukatı Yelda Koçak sosyal medya hesabından duyurdu.

#BeyzaBuldağ serbest! Evet evet doğru.



Hoşgeldin Beyzacım — yelda koçak (@Yelda_Kocak) February 12, 2021

​Twitter'deki @Diriliyoruz1 hesabının sahibi olması iddiasıyla 'Suç işlemeye tahrik' suçundan tutuklanan Muhammed Ünal da serbest bırakıldı.

Arkadaşımız Muhammed serbest! — Boğaziçi Dayanışması #11 (@boundayanisma) February 12, 2021

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