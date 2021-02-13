'Geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettikleri' iddia edilen genç anne-baba, Batman'da yan yana defnedildi

İstanbul Zeytinburnu’unda geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamlarına son verdikleri belirtilen Elvan ve Enver Demir çifti Batman’ın Kozluk ilçesinde yan yana defnedildi. Demir çiftinin cenazesine HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan ve 1,5 yaşlarında bir çocukları bulunan Elvan ve Enver Demir çiftinin önceki gece intihar ettiği belirtildi.

ANKA’da yer alan habere göre Elvan Demir, dün akşam saatlerinde ablasına uğrayarak, eşi Enver Demir’in rahatsız olduğunu, bu nedenle hastaneye gideceklerini söyleyerek 1.5 yaşındaki kızını emanet etti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerine rağmen kız kardeşinden haber alamayan ve telefonlarına cevap alamayan ablası, ağlamaya başlayan çocuğu da yanına alarak kardeşinin evine gitti.

Kendilerine ulaşamayan aile fertleri, ev sahibinden aldıkları anahtarla eve girdiklerinde çifti hayatını kaybetmiş halde buldu.