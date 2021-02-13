Terör örgütü propagandası yapmak suçuyla yargılandığı davada 'cinci hoca'ya tahliye

Sosyal medyada paylaşılan cinsel istismar görüntüleriyle tepkilere neden olan ve ‘dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘sahte hoca’ Burhan Dalğali'nin, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Burhan Dalğali, 6 çocuklu olduğunu, imamlık yaptığını ve aylık 2 bin 500 TL geliri olduğunu söyledi.

Dalğali, dün gerçekleşen duruşmada şöyle konuştu: "Ben Siirt Arapları Medresesinde okudum. Aslen Arap kökenliyim. PKK ile hiçbir alakam yoktur. İftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Ramazan ayında iftarımı açmadan önce dua yaparım. Orada propaganda amaçlı olarak dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur."

Mahkeme heyeti, Tuncer Dalğali'nin tanık olarak dinlenmesine ve sanık Burhan Dalgalı’nın tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Duruşma ertelendi.

Ne olmuştu?

Burhan Dalğali, Esenler ilçesinde eşinden ayrılma aşamasındaki çok sayıda kadına kendisini 'hoca' olarak tanıttığı, evliliklerini kurtarabileceğini vadederek kadınlardan hem para aldığı hem de vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası tutuklanmış, daha sonra hakkında tahliye kararı verilmişti.

Ancak ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı başka bir davada daha tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmamıştı.