İzmir Valiliği'nden 'sağanak yağış' uyarısı

Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İzmir için meteorolojik uyarı! pic.twitter.com/hi9xJt8WNM — T.C. İzmir Valiliği (@IzmirValiligi) February 13, 2021

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