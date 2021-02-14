AK Partili Özkan'dan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' açıklaması: Kuruluştaki değerleri yeniden hayata geçirme talebidir

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, muhalefetin tepkisine neden olan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Özkan, 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbal için milletçe topyekun bir mücadele verildiğini, mücadele sonucunda 'Cumhuriyetle taçlandırılan yeni Türkiye’nin kurulduğunu' söyledi.
Diken'in aktardığına göre Özkan, "AKP olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirilen reformlarla bu darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini, darbeyi de mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdıklarını" belirtti.
AK Partili Özkan, şunları kaydetti:
"Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz."
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