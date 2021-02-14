AK Partili Özkan'dan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' açıklaması: Kuruluştaki değerleri yeniden hayata geçirme talebidir

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, muhalefetin tepkisine neden olan 'Yeniden Kuruluş Anayasası' sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Özkan, 100 yıl önce dünyanın en güçlü devletlerine karşı istiklal ve istikbal için milletçe topyekun bir mücadele verildiğini, mücadele sonucunda 'Cumhuriyetle taçlandırılan yeni Türkiye’nin kurulduğunu' söyledi.

Diken'in aktardığına göre Özkan, "AKP olarak 20 yıldır her alanda gerçekleştirilen reformlarla bu darbeci ve vesayetçi zihniyetle mücadele ettiklerini, darbeyi de mandacıları da tarihin tozlu raflarına kaldırdıklarını" belirtti.

Özkan, "Milletçe verdiğimiz bu mücadele sonucunda Cumhuriyetimizle taçlandırdığımız yeni Türkiye'mizi kurduk. Ancak 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimiz, darbe ve vesayet girişimleriyle maalesef kuruluş ve kurtuluş değerlerinden, o maddi ve manevi değerlerden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Özkan, şunları kaydetti:

"Yeniden Kuruluş Anayasası ile kastımız; yenileyici bir ruhla, geçmişin birikimini dikkate alarak ve o kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle, geniş katılımlı yeni anayasa yapma talebidir. Amacımız, Cumhuriyetimizi el birliğiyle modern geleceğe daha güçlü şekilde taşımaktır. Böylesi bir anayasa, aziz milletimize olan bir borcumuzdur ve inşallah 83 milyon hep birlikte yerine getireceğiz."