Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi: 'Psikolojisi bozuk, bir iki tane vurdum'

Aksaray'da eşi Savaş A. tarafından darp edildikten sonra bıçaklanan ve eve kilitlenen kadın, balkondan yardım istediği komşularının çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan Savaş A. "Psikolojisi bozuk, ben de bir iki tane vurdum" diyerek kendini savundu.