Dövdü, bıçakladı, eve kilitledi: 'Psikolojisi bozuk, bir iki tane vurdum'

Aksaray'da iddiaya göre eşi Negüm A.'dan para isteyen Savaş A., isteği gerçekleşmeyince karısına şiddet uyguladı.
İHA'nın aktardığı habere göre, bıçakla eşinin saçlarını kesen Savaş A., kadını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak eve kilitleyip olay yerinden kaçtı.
Darp edilen ve bıçaklanan Negüm A., balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri balkona uzattıkları merdivenle yaralı kadını aşağıya indirdi. Adreste hazır bekleyen 112 Acil Yardım ekipleri de kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye sevkini gerçekleştirdi.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri tarafınan gözaltına alınan Savaş A. "Psikolojisi bozuk, ben de bir iki tane vurdum" diyerek kendini savundu.
Tedavi altına alınan Negüm A.'nın durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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