Sancaktepe Belediyesi, İBB’nin Halk Ekmek büfesini kaldırdı

İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, konu hakkında açıklamada bulundu.
Kibar ablamızın ekmek teknesine de #HalkınEkmeği ‘ne de sahip çıkmaya devam edeceğiz! Bu soğuk kış günü yüreğini ısıtabildiysek ne mutlu bizlere #İmamoğluVarsaÇözümVar pic.twitter.com/MtEeXY7mf9— Özgen NAMA (@OzgenNAMA) February 14, 2021
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Dün Sancaktepe belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılan Halk Ekmek Satış Büfesi bugün İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu. Kar-Kış demeden halkımızı Kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturmaya çalışan Özgen Nama ve Halk Ekmek çalışanlarına sonsuz teşekkürler.”
Dün @SancaktepeBeltr zabıta ekipleri tarafından kaldırılan Halk Ekmek Satış Büfesi bugün İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu.— İbrahim Özkan (@ibrahim_ozkan61) February 14, 2021
Kar-Kış demeden halkımızı Kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturmaya çalışan @OzgenNAMA ve Halk Ekmek çalışanlarına sonsuz teşekkürler. pic.twitter.com/4O0bmoAh9H
Nama ise, Özkan'ın tweetini alıntılayarak, "Halkın ekmek davasından asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
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