Sabah yazarı: Beyaz okumuşlar bütün kilise, havra, Budist tapınaklarını gezer ama caminin içini gezmekte zorlanır

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, 'beyaz okumuşlar' diye adlandırdığı kesimle ilgili olarak "Bu tayfa bütün kiliseleri, bütün havraları, bütün Budist ve Hindu tapınaklarını büyük bir hayranlıkla gezer, mum yakar, adak adar ama eğer müze yapılmamışsa bir caminin içini gezmekte pek zorlanır" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, 'Beyaz okumuşların temel problemi' başlığıyla yayımlanan yazısında 'beyaz okumuşlar' niye nitelendirdiği bir kesimle ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Ömürlerinin büyük bölümünü onlar arasında geçirmeyenler nereden bilsinler ki... Bu tayfanın bayramlar yaklaşırken içlerini sıkıntı basar, misafirliğe gelmiş uzak akraba seccade sorduğunda 'nereden çıktı şimdi bu!' diye ailecek bakışırlar, eş dost sohbetlerinde ne zaman konu İslam'a gelse, farkına bile varmadan yüzlerini buruştururlar" diyen Babaoğlu, şöyle devam etti:

"Onlarla yurtdışı gezilerine gitmemiş olanlar nereden bilsinler ki... Bu tayfa bütün kiliseleri, bütün havraları, bütün Budist ve Hindu tapınaklarını büyük bir hayranlıkla gezer, mum yakar, adak adar ama (eğer müze yapılmamışsa ) bir caminin içini gezmekte pek zorlanır.

yapılmamışsa ) bir caminin içini gezmekte pek zorlanır. Şimdi aklıma geldi! Verdiği yalan yanlış bilgilerle kendini pek kültürlü gösterip sevdiren ünlü bir belgeselcimiz, bir keresinde bütün programını Tayland'daki Budist tapınak gezisine ayırmıştı. Aman aman, ne hayranlıklar, nasıl ballandırmalar... En sonunda bin bir seremoniyle sunağa adak bırakıp 'Türkiye için' dua etmişti.

Gezdiği yerlerde bir camiye girdiğini görmedim. Girdiyse de nadirdir ve büyük ihtimalle avlusunda çekim yapmıştır. Ayakkabısını çıkartmak zorunda çünkü ve bu onun bütün façasını bozar. Camilerin buradaki hikmetini bilmez, hiç bilemeyecek belki."

'Başka bir ülkede, başka bir din içine doğmadıklarına pişmandırlar'

Babaoğlu, bu yorumların ardından adını anmadan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil için yaptığı yorumları değerlendirdi. Babaoğlu, şunları kaydetti: