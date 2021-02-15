Yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı

İstanbul'da baraj doluluk oranı, kar yağışlarının ardından yükselmeye devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 26 puanlık artış kaydetti.