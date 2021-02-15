AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye Gara tepkisi: Bu tavır terörle mücadele değil teröre destektir

ABD'nin Gara açıklamasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "NATO müttefiki Türkiye'nin hadiseye dair yaptığı açıklamaya rağmen ABD Dışişleri'nin ne tür bir doğrulama beklediği çok ağır bir soru işaretidir. Müttefiklik ilişkilerine taban tabana zıt olan bu açıklama utanç verici bir yaklaşımdır" dedi.