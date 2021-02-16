Metropoll Araştırma: İktidarının oy oranı yüzde 37.2, muhalefetin yüzde 43 ve kararsızlar yüzde 18.6

Kararsızlar oransal dağıtılacak olursa iktidarın oyu %45,7 ve muhalefetin oyu %52,8 olarak hesaplanmıştır. Kararsızların oransal dağılmasını beklemeyiz ancak ısrarlı istekler üzerine bir fikir vermesi için oransal dağıtarak paylaşıyorum.