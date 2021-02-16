Metropoll Araştırma: İktidarının oy oranı yüzde 37.2, muhalefetin yüzde 43 ve kararsızlar yüzde 18.6

Sencar, iktidarın oy oranının yanı sıra muhalefetin de oy oranını açıklarken, "Muhalefetin oy oranı yüzde 43 ve kararsızlar yüzde 18,6'dır" dedi.
Özer Sencar, kararsızların oy dağılımından sonra ise "İktidarın oyu yüzde 45,7 ve muhalefetin oyu yüzde 52,8 olarak hesaplanmıştır" ifadesini kullandı.
Kararsızlar oransal dağıtılacak olursa iktidarın oyu %45,7 ve muhalefetin oyu %52,8 olarak hesaplanmıştır. Kararsızların oransal dağılmasını beklemeyiz ancak ısrarlı istekler üzerine bir fikir vermesi için oransal dağıtarak paylaşıyorum.— Ozer Sencar (@ozersencar1) February 15, 2021
Sencar, paylaşımında araştırmanın verilerine ilişkin ise ayrıntılı bir veri sunmadı.
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