Aşıda randevu yeniden 10 dakikada 1’e çekildi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, aile sağlık merkezlerinde (ASM) koronavirüs aşısı dışında bebeklik dönemi aşılamalarının, gebe izlenimi gibi poliklinik hizmetlerin de devam ettiğini belirtti.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, "Toplu aşı uygulama merkezlerini savunmamızın sebebi, fiziki imkanların yetersiz olması ve aile sağlığı merkezi çalışanları eksikliğinden kaynaklanmaktaydı" diyen Eryazğan, aşı randevularıyla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: