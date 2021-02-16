Hande Fırat: ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır

Hürriyet yazarı Hande Fırat, ABD - Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak "ABD istediği kadar açıklama, baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 'Gerçekte sözde müttefik kim?' başlığıyla yayımlanan yazısında "ABD-Türkiye ilişkilerinde en sancılı başlığın ABD’nin terör örgütü ile işbirliği ve Türkiye’ye yönelik tutumu olacağına şüphe yok" görüşünü dile getirdi.

Fırat şöyle devam etti: