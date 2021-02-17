Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı ile 'vedalaşmasını' anlattı: 'Bana 'Öyle olursa işte böyle kovulursun' dedi'

Sosyal medya hesabından dans ettiği videoyu yayınladıktan sonra spikerlik yaptığı Habertürk'ten ayrılmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu, kanalda arasının iyi olmadığı Fatih Altaylı için "Veda etmek için yanına gittim bana 'öyle olursa işte böyle kovulursun' dedi" şeklinde konuştu.

Habertürk TV'de spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası ayrılmak durumunda kaldığı kanalda Fatih Altaylı ile vedalaşması sırasında yaşananları anlattı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan Hande Sarıoğlu, 1 sene önce birlikte program sunduğu Fatih Altaylı ile arasında geçenleri anlattı.

Altaylı ile canlı yayın esnasında tartışan Sarıoğlu, "Ben işe onun vasıtasıyla girmiştim. Tartışmadan sonra aradım onunla konuşmak istedim ama bana geri dönmedi. Bu sırada da program yayından kaldırıldı. Sonra başka bir kanalda o programı yaptı ve ben o işten atılmış oldum" dedi.

Gazete Duvar'ın metne döktüğüne göre Hande Sarıoğlu, Fatih Altaylı'ya mesaj attığını ve "Yanınıza gelmek isterim helallik istemeye" dediğini söyledi.

Kendisine geri dönülmediğini söyleyen Hande Sarıoğlu, arkadaşlarıyla vedalaşmak için kanala gittiğinde Fatih Altaylı'nın yanına da uğradığını ancak duyduğu sözler karşısında şaşkına döndüğünü, samimi bir şekilde yanına gittiği Altaylı'nın kendisine "Öyle olursa işte böyle kovulursun" dediğini iddia etti. Sarıoğlu program sunucusunun, "Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun mu dedi?" şeklindeki sözlerini de teyit etti.