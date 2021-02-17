Kız arkadaşını döverek öldüren Gökhan Çınar’a müebbet hapis cezası: Pişmanlık duymadığı için indirim yapılmadı

Geçen yıl 2 Ağustos'ta Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi.

‘Gece kavga ettik ve dövdüm, sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım’

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Çınar'ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Polis Gökhan Çınar ile olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. ve sevgilisi S.A.'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Çınar ve Ü.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.

Dördüncü kez hakim karşısına çıkan ve son sözü sorulan Gökhan Çınar, beraatine karar verilmesini talep ederek, "Hatice'yi seviyordum, sevdiğim insanın acısını yaşıyorum. Saçının teline zarar gelmesinden korkan biriydim" dedi. Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çınar'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık duymaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi. Tutuksuz iki sanığın ise beraatine karar verildi.