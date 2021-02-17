İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 18 Şubat perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bu gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Bu nedenle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 18 Şubat perşembe günü de yüz yüze eğitimin yapılmayacağını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Sevgili İstanbullular,



❄️Kar ve buzlanma nedeniyle;



📌Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir.



⚠️Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım.



Ayrıntılar için:



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