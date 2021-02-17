Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/6cX5SqLztT — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Kabine Toplantımızda güvenlikten sağlığa, ülkemizin gündemindeki tüm meseleleri değerlendirdik. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde de durduk.

-Bu harekat üzerinde şehit düşen 3 askerimizle alçakça katledilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

-Bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek terör bataklığını kurutmaya çalıştık. 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütü hem askerlerimiz, güvenlik güçlerimizle diğer kamu görevlilerimize hem de sivil vatandaşlarımıza acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Bebeklerden kadınlara, yaşlılara kadar ayrım gözetilmeksizin herkes hedef alınmıştır. Bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgüt bir süre kendi kabuğuna çekilmiştir.

-Bu dönemde terör meselesini suhuletle çözüme kavuşturmak için tüm risklerini göze alarak çeşitli adımlar attık. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne göz diken çevrelerle birlikte hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı.











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