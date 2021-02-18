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    Kendisini öldürüp intihar eden eşi için bir dergiye 'Merhameti etkiledi' dediği ortaya çıktı

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102181043839896-antalyada-cinayet-kendisini-oldurup-intihar-eden-esi-icin-merhameti-etkiledi-demisti/

    Antalya'da yaşayan Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un, eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Kentte yayınlanan bir magazin dergisinin bu ayki sayısında tanışma hikayelerini anlatan Gamze Kaçar Bozkurt'un, kendisini öldüren eşi için "Beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi" dediği ortaya çıktı.

    Olay, dün saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları öne sürülen Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yeniden tartıştı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

    Cinayet, çiftin kızlarının akşam saatlerinde kreşten eve gelmesiyle ortaya çıktı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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    © İHA / MURAT BAŞAL
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    Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Küçük kız ise yakınları tarafından götürüldü.

    Dergi röportajında aşklarını anlatmışlardı

    Bozkurt çifti, Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında kapak konusu olarak yer almıştı. 'Bilim ve aşk bir arada' başlığıyla yayımlanan röportajda, Bozkurt çifti tanışma hikayelerini, aşklarını anlattı.

    Röportajda, Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşiyle nasıl tanıştıklarını şu ifadelerle anlatmıştı:

    "Sene 2016, aylardan haziran. Gamze Hanım'ı Facebook'tan ekledim. Tüp bebek uygulaması yapmam dikkatini çekmiş, çünkü kız kardeşi 7 kez başarısız tüp bebek tedavisi olmuş. Bana mesaj yazdı, kardeşinin bulgularını yolladı. Böylece bir yıl kadar görüştük. Bu süreçte yüz yüze hiç görüşmedik ama sürekli iletişim halindeydik. İkimiz de 1 yıl birbirimize platonik bir şeyler hissetmişiz. O sıralarda bir tenis turnuvası için Antalya'ya gelmiştim ve Gamze Hanım'ı ofisinde ziyaret ettim. Hiç unutmam, o gün 7 tur tavla oynadık. Ve saatlerce sohbet ettik. Platonik hisler artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Rüya gibi geçen birkaç ayın sonunda Gamze Hanım'ın bir İstanbul seyahatinde onun haberi olmadan, aynı uçağa ben de bilet aldım. İlk şoku beni havaalanında görünce, ikinci şoku ise uçakta herkesin önünde hoparlörden en sevdiğimiz şarkı çalarken ona evlenme teklifi ettiğimde yaşadı. Anın büyüsüne o kadar kapıldık ki 'Evet' bile diyemeden parmağını bana uzattı ve mutlu son. Evlendik."

    Gamze Kaçar Bozkurt ise röportajda, eşinin dünyanın en sevecen, en babacan adamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "O, gördüğüm en iyi baba. Hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanların görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak, mutlaka birçok kedi ya da köpek peşinde dolaşır. Bunların dışında hep çok zekice espriler yapar, hayran olurum. Ayrıca sporda da çok başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var. Ben akıllı bir kadınımdır ve beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim. Ayrıca kendisine fiziksel ve zihinsel olarak iyi bakar. Bakımlarını düzgün ve düzenli yapan bir adamdır. El-ayak, saç ve cilt bakımını çok sever. İştahlıdır, tam bir etobur. İkimiz de kahve içmekten çok büyük keyif alırız. Güzel bir manzara eşliğinde, sessiz ve sakin bir ortamda, termos bardaklarımızda birer kahve ile dinginliğin keyfini çıkarmak bize büyük huzur verir. Ve yine en büyük tutkumuz tavla oynamak ve birlikte spor yapmak."

    'Çok mutlulardı'

    Çiftin dergide kullanılan fotoğraflarını çeken Murat Yıldırım, çekimler boyunca çiftin çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım, “Çekimleri önceden planladık. Gamze Hanım çekimlerin yapılacağı oteli dahi kendisi seçti. Çünkü oranın bir tenis kortu vardı. Tanışmalarında da bir tenis hikayesi olduğu için özellikle orayı istedi. Gamze Hanım eşine böyle bir sürpriz yapmak istediği için her şeyi planlamıştı. Buluştuğumuzda çekim öncesinde konuşmalarımız oldu. Çok mutlulardı. Gamze Hanım'ın tek başına fotoğraflarını çekmiştim, Kaan Bey ile ilk defa çekiyordum. Sürekli yan yana duruyorlardı bu beni çekim yaparken zorladı" dedi.

    Çiftin birbirine çok bağlı olduğunu belirten Yıldırım, “Kahve içmek için mola verdiğimizde dahi birbirlerinin elini bırakmıyorlardı. Fotoğrafları çekerken de kendi aramızda 'Çok yan yanalar, acaba düğün fotoğrafı gibi mi oluyor' diye konuştuk. Bu nedenle farklı bir konseptte çekmek istedik ama onları ayıramadık. Birbirlerine çok bağlılardı. Çekimler de çok keyifli geçti. Gamze Hanım'ın eğlencesi yüzünden okunuyordu. Dün bu haberi aldığım an şok oldum, hiç beklemiyordum. Fotoğraflarını çekeli 1 ay olmadı. Bu kadar kısa sürede, o mutlu tablodan geriye bunun kalması beni hayretler içerisine düşürdü" diye konuştu.

    Kardeşinin tüp bebek tedavisinde tanışmışlar

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    Çiftin bir süre önce ayrılık süreci yaşadığını söyleyen muhabir Fatma Kılınç ise, “Röportajdan öğrendiğim kadarıyla Gamze Hanım'ın kız kardeşi tüp bebek tedavisi için Kaan Bey'i bulmuş. Kardeşinin çocuk sahibi olabilmesi için 1 yıl süren tedavi sürecinde görüşmeye başlamışlar. Kız kardeşinin anne olmasının ardından Gamze Hanım ile Kaan Bey, birlikte vakit geçirmeye, tenis oynamaya başlamış. Kaan Bey uçakta sürpriz yaparak, Gamze Hanım'a evlenme teklif etmiş. Evlendikten sonra Gamze Hanım İzmir'e, Kaan Bey'in yanına taşınıyor. Bir süre sonra bir ayrılık süreci yaşıyorlar ve Gamze Hanım Antalya'ya dönüyor" dedi.

    Barışma fotoğrafları istediler

    Çiftin çekim boyunca çok neşeli olduklarını söyleyen Kılınç, “Bir süre sonra barışıyorlar ve Antalya'ya geliyorlar. Bunun üzerine Gamze Hanım, Kaan Bey'le poz verip dergimize kapak olmayı istiyor. Tenis oynadıkları için o alanda birlikte çekimler yaptık. Burada da Gamze Hanım'a, 'Sizi en çok etkileyen özelliği ne' diye sorduğumuzda, 'Merhameti. Bir yere gittiğimizde kediler, köpekler Kaan'ın ayaklarına dolanıyor. Hayvanların bunu anladığını düşünüyorum' demişti. Haberi alınca aklıma direkt bu söyledikleri geldi" diye konuştu.

    Çiftin cenazelerinin, bugün yakınları tarafından morgdan alınması bekleniyor.

    Ailesi sinir krizi geçirdi

    Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından bugün öğle saatlerinde morgdan alındı. Cenazenin alınması sırasında Bozkurt'un kız kardeşi ile annesi sinir krizi geçirdi. Demirkaynatan ve anne Kaçar'ı yakınları teselli etti. Sürekli gözyaşı döken Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm ben. O benim annemdi, her şeyimdi. Katledildi. Kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi. Nurdan Kaçar ise "Kızım katledildi, devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine dur desinler" diye konuştu. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi ise yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e götürüldü. Diğer yandan, Bozkurt'un, ruhsatlı iki tabancası olduğu öğrenildi.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, İş cinayeti, Cinayet, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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