Eskişehir'de evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile oğlunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'de 16 Şubat'ta evlerinde eşiyle ölü bulunan baba ile 4 yaşındaki oğlunun tablet satın almak için gittikleri işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Kayıtlarda arızalanan tabletin yerine yenisini almak için gittikleri işyerinin güvenlik kamerasına Doruk ile babası İlkay Tokkal'ın görüntüleri yansıdı.

Cenazeler ailelere teslim edildi

3 kişilik Tokkal ailesinin cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

16 Şubat'ta bir apartmanın 5'inci katında İlkay ve Emel Tokkal çifti ile çocukları Doruk'un cesetleri bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 3 kişi gözaltına alınmıştı.