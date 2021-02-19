Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü ve Perseverance' paylaşımı: Jezero Krateri'ndeki çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğal halini koruyarak geleceğe taşıyacağımız Salda Gölü benzersiz yapısı ve görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını heyecanlandıran bir çalışmaya da ışık tutacak. NASA gibi biz de Jezero Krateri'ndeki çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Doğal halini koruyarak geleceğe taşıyacağımız #SaldaGölü benzersiz yapısı ve görsel güzelliğinin yanı sıra bilim dünyasını heyecanlandıran bir çalışmaya da ışık tutacak. @NASA gibi biz de Jezero Krateri'ndeki çalışmanın sonuçlarını merakla bekliyoruz. 🚀#CountdownToMars https://t.co/bfjUUq0eiv — Murat KURUM (@murat_kurum) February 18, 2021

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