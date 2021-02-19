Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Puanı toplayan iller normale döner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayından itibaren kademeli olarak normalleşmeye başlanacağını açıklamasının ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.
Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şu anda Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyeleriyle bir gösterge üzerinde çalıştıklarını söyledi.
"İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak" diyen Kayıpmaz, bu kriterleri şöyle sıraladı:
"1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;
2- Testte pozitiflik oranları;
3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;
4- İllerdeki aşılama durumu."
'Kısıtlamalar geri gelebilir'
Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesinin (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacağını belirten Kayıpmaz, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden artırılmasının gündeme gelebileceğini kaydetti.
Restoranlara üç temel kural
Doç. Dr. Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili de 3 temel kuralın belirleyici olacağını söyledi:
- "Bu normale dönüş elbette maske, mesafe, hijyen gibi üç temel kural ile mümkün olacak. Tedbirli yaşantımızdan taviz vermememiz gerekiyor. Örneğin restoranlar açılırsa burada mümkün olduğunca kısa vakit geçirip çıkmalıyız. Kalabalık oluşmamasına dikkat etmeliyiz. HES kodu sorgulaması hem müşteri hem de çalışan sağlığı için uygun olacaktır."
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