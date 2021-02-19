Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Puanı toplayan iller normale döner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayından itibaren kademeli olarak normalleşmeye başlanacağını açıklamasının ardından takvim merak konusu oldu. Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli bir puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayından itibaren kademeli olarak normalleşmeye başlanacağını açıklamasının ardından sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, şu anda Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyeleriyle bir gösterge üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak" diyen Kayıpmaz, bu kriterleri şöyle sıraladı:

"1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;

2- Testte pozitiflik oranları;

3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;

4- İllerdeki aşılama durumu."

'Kısıtlamalar geri gelebilir'

Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesinin (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacağını belirten Kayıpmaz, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden artırılmasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Restoranlara üç temel kural

Doç. Dr. Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili de 3 temel kuralın belirleyici olacağını söyledi: