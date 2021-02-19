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    Fahrettin Koca

    Koca: Mavi kategorideki illerde restoranların açılması ve kısıtlamaların kaldırılması mümkün

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102191043848461-koca-mavi-kategorideki-illerde-restoranlarin-acilmasi-ve-kisitlamalarinin-kaldirilmasi-mumkun/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla ilgili dört renkli bir risk haritası oluşturulacağını söyledi. Koca, "Bir il mavi kategorideyse restoranların açılması, hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor" dedi. Koca ayrıca, nisan sonuna kadar 105 milyon doz aşının tedarik edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin iller bazında mart ayından itibaren kademeli olarak gevşetilmesi kararıyla ilgili olarak Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na açıklamalarda bulundu.

    Bu kapsamda dört renkli bir risk haritası oluşturulacağını belirten Koca, "1 Mart'tan itibaren salgın yönetiminde her il kendi durumunu görerek, tedbirleri değerlendirecek. Düşük riskli iller 'mavi', orta risk 'sarı', yüksek risk 'turuncu', çok yüksek risk 'kırmızı' ile gösterilecek. Tüm vatandaşlar salgının seyrine göre yaşadığı yerin durumunu görmüş olacak. Tedbirlerin kaldırılacağı veya yeniden uygulanabileceği çerçeveyi net bir şekilde izleyecek" dedi.

    İl bazında vaka sayılarının haftalık yayınlanacağını belirten Koca, bunun sebebini de "Aktif vaka sayısı ve tedavi edilebilirlik süreciyle ilgili. Ancak tedbirlerin değiştirilip değiştirilmemesi iki haftada bir gözden geçirilecek. Örneğin, sarıdan kırmızıya geçen bir il kısıtlamaların geri geleceğini önceden bilecek. İl bazında restoranların açılıp açılmayacağı, açılmışsa kapatıp kapanmayacağı bu verilerden takip edilebilecek" diye anlattı.

    Koca, risk göstergeleriyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

    • "Şu anda yüz binde 10'un altında vaka görülen illerin mavi (düşük riskli), yüz binde 11-35 arası vaka olan illerin sarı (orta riskli), yüz binde 36-100 arası vakası bulunan illerin turuncu (yüksek riskli), yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen illerin ise kırmızı (yüksek riskli) olması tasarlanıyor. Vaka sayısı her ilin kategorisi için kritere dönüşüyor.
    • Örneğin Ankara'da vaka sayısı yüz binde 35 yani 5.5 milyon nüfusta haftalık bin 925 yani günlük 275. Bu durumda Ankara, düşük riskle- riskli arasında bir çizgiye oturuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri ile restoranların açılması noktasında Ankara, kontrollü normalleşme adımlarının atılacağı iller arasında yer alıyor. Şayet bir il (şu anda Hakkari, Şırnak) mavi kategoride ise restoranların açılması, hafta sonu ve hafta içi kısıtlamaların kaldırılması mümkün görünüyor."

    'Risk artarsa tedbir de artacak'

    • Karar süreçleri ilin durumuna göre dinamik olarak şekillenecek. Diyelim ki bir ilde salgın 2-3 hafta çok yüksek seyrederse, buna karşın çevredeki illerde vaka sayıları çok düşük ise riskli şehre giriş ve çıkışlarla ilgili ayrıca seyahat kısıtlamaları düşünülebilecek. Her ilin 1 Mart'la ilgili hazırlık yapması gerekiyor. Bakanlık, haftalık vaka verilerini il il açıklamaya başladığı için her il 1 Mart'ta nerede olduğunu bilerek, normalleşme sürecini yönetecek. Kısıtlamaysa kısıtlama, esnemeyse esneme kararı alacak."

    'Vatandaş kısıtlamayı veya esnemeyi etkileyebilecek güce kavuşuyor'

    Koca, amaçlarının salgınla mücadelede vatandaşları işin asli sahibi kılmak olduğunu belirtti. Bu noktada vatandaşların duyarlılığını ve sorumluluğunu artırmayı arzu ettiklerini ifade eden Koca, "O ilde valilerle birlikte vatandaşların sonuca etkisini motive etmek istiyoruz. Bu yaklaşımla Bilim Kurulu tek taraflı kısıtlama yapmış algısı değişiyor. Artık standartlar belli. Dolayısıyla vatandaş şehriyle ilgili seyri görerek, kısıtlamayı veya esnemeyi etkileyebilecek, güce kavuşuyor" diye konuştu.

    'Nisan sonuna kadar 105 milyon doz aşı'

    Koca, salgınla mücadelede mart ve nisan aylarının çok önemli olduğunu vurguladı. Ardından Türkiye'de ocak ayında başlayan aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Koca, "Her ne kadar 25 milyon planlansa da martta 35 milyon aşı için hazırlık yapılıyor. Nisan sonu itibarıyla 105 milyon doz aşının tedarik edilmesi hedefleniyor. Yerli aşının yaz aylarına yetiştirilmesi ve daha önce aşılanan vatandaşların en geç eylülde başlanarak birer doz daha aşı olabilmesi için de planlamalar sürüyor" dedi. Koca, şunları söyledi:

    "BioNTech aşısında tedarik süreci de netleşti. Yaklaşık 800 bin doz aşının bu ay içinde gelmesi bekleniyor. Aşı sırası gelen vatandaşlara bu seçenek de sunulacak. Onayları alınacak. Özellikle 60 yaş ve altındaki gruba bu aşı da önerilecek. BioNTech aşısını tercih etmeyen vatandaşlar o anda inaktif aşı varsa bu aşıyı olabilecek. Yoksa aşı tedarik edildikçe, sırayla aşılama programından yararlanabilecek."

     

    Etiketler:
    Sağlık Bakanlığı, Sokağa çıkma kısıtlaması, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Fahrettin Koca
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