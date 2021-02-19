Hurcun içinde yakalanan hırsız: Bulmasaydınız olmaz mıydı?

Kapı dillerini düşürerek girdikleri onlarca evi soyan ve ‘Harmantos’ grubu olarak bilinen 20 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Saklandığı hurcun içinde yakalanan bir kadın ise "Bulmasaydınız olmaz mıydı?" diye sitem etti.

Çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı kişiler olduğunu belirledi.

Ekipler, 20 kişiyi takip altına aldı ve şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Çorum, Anlara, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda aralarında kadınların da olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilirken gazetecilere poz verdiler

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinde ‘Harmantos grubu’ olarak bilindikleri, gruplar halinde il il gezerek hırsızlık yaptıkları ve birbirileri ile bağlantılarının olduğu belirlendi. Şahıslardan 2’si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden bazıları kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

'Bir daha da size yardımcı olmayacağım'

Evlere girme anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı şahıslardan birinin, yaz aylarında gerçekleştirilen ara operasyon sırasında, hurç içinde yakalanma anı ise polis kamerasına yansıdı. Yataklar arasındaki hurcun içine saklanan kadının, kendisini bulan polis ekiplerinden kurtulmak için “Bulmasaydınız olmaz mıydı? Alın şu yatakları üzerimden, Allah belasını versin. Sancım var. Bugün doğuma gidecektim. Ondan saklandım. Bir daha da size yardımcı olmayacağım” dediği duyuluyor.