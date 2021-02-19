İstanbul Valisi Yerlikaya: Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece'de fen lisesine verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında psikolog - yazar Doğan Cüceloğlu ile ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak."

Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın @ziyaselcuk ‘un tensipleri ile #İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. ❤️



Kıymetli Hocamız, #DoğanCüceloğluFenLisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak. pic.twitter.com/WA1vq6pa9Y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2021

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