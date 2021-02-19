Emin Saraç hayatını kaybetti

Türkiye'nin hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti.

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir" denildi.

Emin Saraç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile iş insanı Fatih Saraç’ın babasıydı.