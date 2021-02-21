HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, açıklamaları ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak’ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.