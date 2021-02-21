Rıza Bey Apartmanı'nın yerine deprem anıtı ve park yapılacak

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanın park yapılması talebi kabul edildi.

Depremin ardından iki çocuğunu, iki yeğenini ve annesini kaybeden Emine ve Hüseyin Yücel çifti sosyal medya üzerinden 'Rıza Bey Apartmanı Park olsun' kampanyası başlatmıştı. Kampanya doğrultusunda İzmir Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarına mektup gönderilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’inde katıldığı AFAD toplantısı sonrasında, apartmanın bulunduğu alana park ve deprem anıtı yapılacağı açıklandı.

Depremde 28’i çocuk olmak üzere 117 kişi ölmüştü. Bu kayıplardan 11'i çocuk 44'ü Rıza Bey Apartmanı'nda yaşanmıştı.