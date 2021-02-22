Ahmet Hakan: Açın kardeşim şu lokanta ve kafelerimizi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, restoran ve kafelerin artık açılması gerektiğini söyledi. Hakan, "Beş sezonluk Breaking Bad’i üçüncü kez izliyoruz. Anlayın artık halimizi" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında birkaç ay önce kapanan restoran ve kafelerin artık açılması gerektiğini söyledi.

"Parti kongreleri yapılıyor mu? Yapılıyor. Kayak tatillerinde sorun var mı? Yok. Kalabalık cenaze törenleri düzenleniyor mu? Düzenleniyor. Otellerin restoranları ve kafeleri açık mı? Açık. Sokaklar dolup taşıyor mu? Taşıyor" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Eeee açın kardeşim şu lokanta ve kafelerimizi... Beş sezonluk Breaking Bad’i üçüncü kez izliyoruz. Anlayın artık halimizi."