OMÜ’lü asistan hekimlerden açık mektup: Bu düzeni devam ettirmeye gücümüz yok

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi asistanları, yaşanan sorunları 'açık mektup' ile dile getirerek tüm hekimlere dayanışma çağrı yaptı.

'OMÜ'den Asistan Hekimler' imzalı açık mektupta, son günlerde artan genç hekim ölümlerine dikkat çekilerek, "Genç hekim ölümleri kaygılarımızı da öfkemizi de arttırıyor" denildi.

Cumhuriyet gazetesinden Cemil Ciğerim'in haberine göre tıp eğitiminin zorlu aşamalarının anlatıldığı mektupta, çalışma koşullarındaki adaletsizlik ve mobbinge dikkat çekildi. Asistan hekimlerin yayımladığı mektupta şunlar kaydedildi:

"Polikliniklerde, servislerde tek başımıza çoğu zaman yalnızca akranlarımızdan öğrendiğimiz yaklaşımlar ile koca yükler sırtlıyoruz. Hasta yakınlarının ilk muhatabı olarak şiddete maruz kalıyor, çoğu zaman dinlenme arası dahi vermiyor, 24 saatlik nöbetlerimizi tuttuktan sonra da çalışmaya devam ettiriliyoruz...

'Susmak zorunda bırakılıyoruz'

İyi bir eğitim süreci geçirmek için ne zaman, ne istek ne de gücümüz kalıyor. Sorunları dile getirdiğimizde ‘öğretmemek’ eğitim süresini uzatmak, fazla nöbet yazmak gibi birçok tehditle karşı karşıya kalıyor, mobbinge uğruyoruz ve zorlu yollardan gelerek ulaştığımız eğitim hakkımızdan vazgeçmemek için susmak zorunda bırakılıyoruz (veya kalıyoruz).

Mesleğimizin ve yaşımızın en değerli zamanları; bazılarımızı hiçbir ruhsal sorunu yok iken tükenmişlik, değersizlik, depresyon gibi sorunlara iten, bazılarımız için de çıkmazlarının üzerine çıkmaz ekleyen ve hatta intihara giden bir döneme dönüşüyor. Artık herkesin bildiği ama sustuğu bu düzeni devam ettirmeye gücümüz yok. Ama dönüştürme, değiştirme gücümüz var. Tüm hekimlere çağrımızdır, gelin hep birlikte dönüştürelim."