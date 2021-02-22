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    Sağlık çalışanlarına aşı uygulaması sürüyor: ‘Aşı uygulaması her açıdan şeffaf olmalı’

    5 yılda bin 811 kişi sağlıkta şiddet nedeniyle hapis cezası aldı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102221043867738-5-yilda-1811-kisi-saglikta-siddet-nedeniyle-hapis-cezasi-aldi/

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarını TBMM gündemine taşıdı. Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 yıl içinde bin 811 kişinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle hapis cezası aldığını açıkladı.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. 

    Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 yıl içinde bin 811 kişinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bakan Koca, 3 bin 64 kişinin de adli para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.

    Birgün'ün haberine göre Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

    • Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı kaçtır?
    • Önlenmesi adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
    • Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olayları sonucunda ölen ya da yaralanan sağlık çalışanı sayısı kaçtır?
    • Kaç kişi tutuklanmış olup kaç saldırgan ceza almıştır?

    Önergeye yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan Beyaz Kod başvurularının 18.358'inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3064 adli para cezası, 1811 hapis cezası verilmiştir." 

    Koca, sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılması, çalışan güvenliği birimlerinin kurulması, hizmet sunumun iyileştirilmesi, fizik yapıların nitelikli hale getirilmesi, beyaz kod birimlerinin kurulması, eğitim ve farkındalık oluşturulması gibi birçok önleyici tedbir alındığını da belirtti.

    Hukuki düzenlemelerden de bahseden Koca, "Yapılan düzenlemelerle, sağlık çalışanına karşı işlenen suçların soruşturma aşamasının etkinliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına karşı suç işlenmesinde caydırıcılık sağlanması, sağlık çalışanı açısından alınan koruyucu tedbirler ile mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır" dedi.

    © AA
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    Bakanlık bünyesinde şiddete maruz bırakılan sağlık çalışanlarına yönelik 14 Mayıs 2012 tarihinde 'Beyaz Kod Birimi' kurulduğunu hatırlatan Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarının anında ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren 'Alo 113' telefon hattı tahsis edildiğini, böylelikle şiddet vakalarında şiddete uğrayan sağlık çalışanının Beyaz Kod başvurusunun anında alınıp hukuki sürecin ivedilikle başlatılmasının sağlandığını ifade etti.

    Gürer: Sağlıkta şiddet bir akıl tutulması olmalı

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şiddetin hiçbir alanda kabul edilemeyeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

    "Sağlıkta şiddet bir akıl tutulması olmalı. Sağlık çalışanları fedakârca zor şartlarda hizmet veriyor. Onlara uygulanan şiddet kabul edilebilir bir durum değil. Sağlık hizmeti almak için gittiği kurumda sağlık sorunu üreterek çözüm arayanların, bu akıl dışı davranışlarının nedenleri, psikolojik açıdan çok yönlü irdelenmesi ve incelenmesi gereken bir durumdur. Sağlıkta şiddet mutlaka sıfırlanacak önlemler alınmalıdır.Fedakarca çalışan sağlıkçıların saldırı değil alkış hakettiği bir gerçektir..Sağlıkta şiddet ile ilgili yaptırımlar caydırıcı kılınmalıdır."

    Gürer "Sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesi de gerekir.Bu arada 500 bine yakın farklı branş mezunu sağlık eğitimi almış olanlarda atama bekliyorlar.En az 60 bin sağlıkçı bir an önce ataması sağlanmalıdır" dedi.

    Etiketler:
    Şiddet, Fahrettin Koca, TBMM, Sağlık çalışanı, Ömer Fethi Gürer, CHP
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