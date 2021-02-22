9 Eylül Üniversitesi'nde 35 öğrenciye Boğaziçi cezası

AK Parti'de uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra 2018'de İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Nükhet Hotar, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere uzaklaştırma cezası verdi.

Verilen cezada, "… Eyleminizin YÖK Disiplin Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ‘YÖK personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak’ suçu ile örtüştüğü anlaşıldığından, 1 hafta uzaklaştırma cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür" denildi.

Birgün’den Berkay Sağol’a konuşan avukat Semih Taşcan şu ifadeleri kullandı:

"Eylemlere katılan öğrencilerin arasından slogan atan ve pankart taşıyan öğrencilere bu cezalar verildi. Ancak yapılan eylemlerde YÖK personeli olarak belirtilen Melih Bulu’nun şerefine veya haysiyetine karşı bir söylem yok. Öğrenciler tamamen anayasal haklarını kullandılar. Bu yüzden cezanın iptali için İzmir İdare Mahkemesi’ne dava açacağız."